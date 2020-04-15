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Polisten down sendromlu Gizem'e doğum günü sürprizi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde polis, 16 yaşındaki down sendromlu Gizem Yıldız’a doğum günü sürprizi yaptı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis, 16 yaşındaki down sendromlu Gizem Yıldız'a doğum günü sürprizi yaptı.


Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin'in talimatları sonrası polis ekipleri, Esentepe Mahallesinde ikamet eden Yıldız ailesini ziyaret ederek, down sendromlu kızları Gizem Yıldız'a doğum günü pastası getiri. Ayrıca polis üniforması, oyuncak bebek hediye ettiler.


Mutluluğu gözlerinden okunan Gizem, pastayı üfleyerek mumları söndürüp el salladı.


Anne Fatma Yıldız, "Bu sürprizden dolayı çok mutlu olduk. Bugün kızımızın doğum günü polis amcaları onu unutmadığı için teşekkür ederiz her zamanki gibi hediyelerini de almışlar. Çok mutlu oldu kızım, evde sıkılıyordu" diye konuştu

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