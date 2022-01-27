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Polisten sokak hayvanlarına mama ve su desteği

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulundu.


İçişleri Bakanlığının ‘Hayvanların Korunması' konulu genelgesi doğrultusunda ve kış mevsiminin getirmiş olduğu zor koşullarının günlük hayata olumsuz etkileri dolayısı ile emniyet ekipleri, barınma ve beslenme imkanı olmayan sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyeti yürüttü.


Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Payas ilçesinde park, bahçe ve orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına mama, yem ve su bıraktı.

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