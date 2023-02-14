İhlas Haber Ajansı

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Polisten yağmacılara geçit yok

Hatay’ın Samandağ ilçesinde iş yerlerinden yağma yapan bir kişi, polis tarafından yakalandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iş yerlerinden yağma yapan bir kişi, polis tarafından yakalandı.


Samandağ'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye yapan polis ekipleri şüpheli gördükleri A.K.'yi durdurdu. A.K.'nin arabasında yapılan aramada; powerbank, şarj aleti, el feneri, kapı açacağı, tornavida, iç çamaşırı, makas, laptop, mont, pantolonlar, cep telefonu, televizyon, mutfak ocağı, kolonya, tıraş makinesi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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