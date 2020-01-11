İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Popov bordo-beyazlı formayı giydi

Süper Lig’den Popov’u kadrosuna katan TFF 1.

Süper Lig'den Popov'u kadrosuna katan TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Antalya kampında oyuncuya bordo-beyazlı formayı giydirdi.


Hatayspor İdari Menajeri Murat Bereket ve Hataysporlu Yönetici Aydın Toksöz'le birlikte İstanbul'da kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan Strahil Popov, Antalya kampına gelerek formayı giydi.


Transferle ilgili Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen, aynı zamanda Bulgaristan Milli Takımı futbolcusu, başarılı sağ bek Strahil Popov, kendisini 2,5 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Strahil Popov konakladığımız otele giriş yaparak takımımıza katıldı" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.