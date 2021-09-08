Poşet yutan leylek kurtarıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde poşet yutan leylek bir vatandaş tarafından veterinere götürülerek kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü çalışanı Hasan Aslan iş yerine giderken Kızlarçayı Mahallesi'nde yol kenarında ölmek üzere olan bir leylek gördü. Leyleği alan Aslan, tedavisi için Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürdü. Veteriner hekimler tarafından muayene edilen leyleğin poşet yuttuğu anlaşıldı. Veteriner hekim tarafından poşet çıkarılarak leylek hayata döndürüldü.

Leylek yapılan tedavinin ardından doğal ortamına bırakıldı.