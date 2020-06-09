İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Poyraz Berkay Matoğlu; “Bağlarbaşı Plus Projesi'ni kısa sürede tamamlayacağız”

Emay Group ortaklarından Poyraz Berkay Matoğlu, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı’nda inşaatına başladıkları Bağlarbaşı Plus projesinin kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

Emay Group ortaklarından Poyraz Berkay Matoğlu, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı'nda inşaatına başladıkları Bağlarbaşı Plus projesinin kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.


Genç işadamı Poyraz Berkay Matoğlu, 1 dönüm üzerine yapmakta olduğu Bağlarbaşı Plus projesinin 4 daire üzerine kurulu bulunan yapının oldukça ferah ve kullanışlı olduğunu söyledi. Projede satışların başladığını duyuran Matoğlu, her bütçeye uygun daire seçeneklerinden dolayı büyük ilgi gördüğünü belirtti.


Matoğlu, “İstanbul'un en hızlı gelişen ilçelerinden Gaziosmanpaşa'nın Bağlarbaşı bölgesinde geliştirdiği Bağlarbaşı Plus Evleri'nin yarısı satıldı. Yatırım değeri oldukça yüksek bir lokasyonda bulunan ve yakın bir zamanda teslim edeceğimiz Bağlarbaşı Plus hem yabancı yatırımcılar hem de gurbetçiler için fırsatlar sunuyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.