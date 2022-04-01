Prof. Dr. Önal: "Erken teşhis hayat kurtarır"

Dr. H. Cem Önal, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

İskenderun Gelişim Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. H. Cem Önal, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, erken teşhis ve kanserden korunmaya dikkat çekti. Kanserin, dünya genelinde kardiyovasküler hastalıklardan sonra bilinen en sık ölüm nedeni olduğunu ifade eden Prof. Dr. Önal, “Tüm dünyada en sık görülen kanserler; akciğer, meme, kolorektal, prostat ve mide kanseridir. En sık ölüme neden olan kanserler ise akciğer, kolorektal, mide, karaciğer ve meme olarak sıralanabilir. Kanser hastalığı için iki husus çok önemlidir; erken teşhis ve kanserden korunma. Kanserden korunmak için yapılacak en önemli unsurlar; sigara içmemek, düzenli beslenme ve egzersizdir. Kanser hastalarında; hastalığın yerleşim yeri, türü, evresi ve hastanın genel sağlık durumuna göre çeşitli tedaviler uygulanabilmektedir. Cerrahi, kemoterapi, radyoterapi başlıca tedavi seçenekleri olup, seçili hastalarda sistemik radyoaktif tedaviler, radyolojik olarak ablatif tedaviler de uygulanabilmektedir. Günümüzde immünoterapi de sıklıkla kullanılmaya başlanmış olup, tıbbi onkolojide kemoterapiye yanıt vermeyen hastalarda ikinci basamak olarak onay almıştır. Aktif aşılama programları ise sınırlı olup şimdilik rahim ağzı kanseri dışında etkinliği gösterilememiştir” açıklamasında bulundu.

"Erken teşhis hayat kurtarıyor"

Kanser tedavisinde uygulamış oldukları radyoterapi hakkında bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Önal, “Radyoterapi, kanser hastalarının yaklaşık dörttü üçünde gerek kanser hastalığını tamamen ortadan kaldırmak ve bölgesel tekrarlama riskini azaltmak amaçlı, gerekse kansere bağlı kanama, ağrı, nefes darlığı, şuur bulanıklığı gibi semptomları ortadan kaldırmak amacı ile sıklıkla uygulanan etkin bir tedavi yöntemidir. Tedavi sırasında kullanılan radyasyon sadece tedavi odasında etkili olup, hastanın tedavisi bittikten ve tedavi odasından çıktıktan sonra etrafa radyasyon saçmamaktadır. Bu nedenle radyoterapi uygulanan hastalar çevresi için herhangi bir radyasyon riski taşımamaktadır. Radyoterapi merkezlerinde kullanılan cihazlar ve planlama sistemleri kadar akademik çalışmalar ve kişisel tecrübeler de öne çıkmaktadır. Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'mızda konusunda uzman hekim ve radyasyon fizikçileri tarafından teknolojik olarak en üst düzeyde olan radyoterapi cihazları ile gerçekleştirilen tedaviler uluslar arası arenada yüksek prestijli kanser merkezlerinde elde edilebilen benzer yüksek tümör kontrol ve düşük yan etki oranlarıyla, hastalara kaliteli bir yaşam sunmaktadır. Unutulmamalıdır ki; erken teşhis hayat kurtarır” dedi.