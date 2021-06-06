Prostat ameliyatlarında popüler yöntem: Holep

Dr. İbrahim Yıldırım, lazer yardımıyla gerçekleştirilen Holep'in, prostat ameliyatında son zamanlarda en çok kullanılan ve dünyada en çok tercih edilen teknik olduğunu söyledi.

Ankara 100. Yıl Hastanesinden Hatay Özel 100. Yıl Güneypark Hastanesine ziyarete bulunan Dr. Yıldırım, yaptığı açıklamada, bölgede prostat, mesane ve böbrek kanseri gibi hastalıkların yaygın olduğunu söyledi.

Ankara ve Samandağ ekipleriyle birleşerek üroloji ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Yıldırım, "Holep'li ameliyat prostat ameliyatında son zamanlarda en çok kullanılan ve dünyada en çok tercih edilen başarılı bir tekniktir. Bu ameliyat tekniği prostatın sinirlerine zarar vermeden, kanamadan daha az hastanede kalarak daha az vücudun travma görmesiyle yapılabilen başaralı bir ameliyat şekli” diye konuştu.

Yıldırım, ayrıca ürolojinin ileri ameliyat tekniklerinin yaygın olarak kullanıldığını belirterek, “Radikal prostat kanser ameliyatları radikal sistostomi gibi mesane kanserinin büyük amaliyatları veya böbreğin kanser ameliyatları gibi onkolojik ameliyatlardan böbreğin tamamını lorkospi ile alınması veya böbreğin bir parçasını parsel alınması gibi onkolojik ameliyatlarda yapılıyor” dedi.

Dr. İbrahim Yıldırım'ın, 100. Yıl Güneypark Hastanesi'nde misafir doktor olarak hasta kabulü yapılacağı öğrenildi.