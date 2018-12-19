Rahatsızlığına teşhis konulamayan Büşra yatağa mahkum oldu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 aydır yatağa mahkum yaşayan 8. sınıf öğrencisi Büşra Uzun, hastalığına teşhis konulup tedavi edilmeyi bekliyor.

Niğdeliler semtinde oturan 14 yaşındaki Büşra Uzun, 2 ay önce aniden rahatsızlandı. Birkaç gün evde istirahat eden Büşra günden güne artan rahatsızlığı nedeniyle yatağa mahkum oldu.

Kızını yatağından kaldıramayan engelli anne Hatice Altay, hareket kısıtlılığı, konuşamama ve yürüyememe gibi şikayetleri oluşan kızı Büşra'yı tedavi için Adana'ya götürdüklerini, doktorların bütün çabasına rağmen hastalığa çare bulunamadığını ve teşhis konulamadığını söyledi.

Eşinin 3 yıl önce kalp krizinden vefat etmesi nedeniyle kızını ve oğlunu alarak baba evine geri dönerek yaşam mücadelesi veren engelli anne Hatice Altay, "Kızımın bugüne kadar büyük bir rahatsızlığı yoktu. Sadece küçükken geçirmiş olduğu bir sarılık nedeniyle beyninde oluşan hasar sonucu zaman zaman eğitiminde sorunlar oluşuyordu. Diğer çocuklardan hiçbir farkı yoktu, koşuyor, yürüyor, geziyor normal aktivitelerini yerine getiriyordu. 2 ay önce aniden rahatsızlanarak yatağa mahkum oldu" dedi.

Kızının günden güne gözü önünde eridiğini ifade eden Hatice Altay, "Konuşma kabiliyetini yitirdi, yürüyemez oldu, yataktan kalkamıyor. Hastaneye götürdük bir teşhis koyamadılar 11 gün boyunca baktılar bir teşhis bulamadılar hastalığın adını koyamadılar, geri götürmemizi söylediler biz de evimize geldik" diye konuştu.

Oğlunun lisede okuduğunu kendisinin de engelli kadrosundan bir şirkette çalıştığını söyleyen Altay, "Maddi durumumuz zaten yok ben çalışmasam geçinemeyiz, işe gidince annem evde kızıma bakıyor. Ben kızımın Ankara'da veya İstanbul'da bir araştırma hastanesinde tedaviye alınsa teşhis konacağına, iyileşeceğine umudum var ancak bizim de gücümüz yok, oralara gitsek nasıl gideriz kim götürür kalacak yerimiz dahi yok. Devlet büyüklerimizin de sesimizi duymasını istiyorum. Mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız ve ekibi bizim de sesimizi duyar umudundayım" ifadelerini kullandı.

Yakalandığı hastalık nedeniyle yatağa mahkum olan Büşra Uzun bir hayırsever tarafından verilen tekerlekli sandalye yardımıyla ailesi tarafından oda içerisinde gezdiriliyor.