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Rastgele havaya ateş açtı gözaltına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde evinin damından pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinin damından pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesinde vatandaşların bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede yapılan araştırma sonucunda, Ş.B. isimli şahsın havaya rastgele ateş açtığını söylemesi üzerine pompalı tüfek ve 5 adet fişekle beraber gözaltına alındı.


Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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