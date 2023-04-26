Rauf Bey Gemisi depremzedeler için okul ve yurda dönüştürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde limanda demirli ‘Karadeniz Lifeship Rauf Bey' yaşam gemisi, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan depremzede öğrenciler için hem okul hem de yurda dönüştürüldü. Gemide sınava hazırlanan öğrenciler, denize karşı ders çalışıp hayallerindeki okulları kazanmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Denize kıyı afet bölgelerinde kullanılması amacıyla 2020 yılında Karadeniz Holding tarafından hazırlanan "Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan" gemisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda geldiği ilk görev yeri İskenderun'da 28 Şubat'tan beri depremzedeleri ağırlıyor. Gemi şu anda lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan depremzede öğrenciler için hem okul hem de yurt olarak hizmet veriyor. 10 Nisan'da ilk ders zilinin çaldığı bin 200 kontenjanlı gemide, şu an için 600 öğrenci bulunurken, kayıtlar da devam ediyor. 55 öğretmenin görev yaptığı gemide öğrenciler derslerden arta kalan zamanlarını etkinliklerle geçiriyor.

“Proje gerçekten amacına ulaştı”

Yunus Emre Ortaokulu'nun müdürü olan, depremden sonra Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi'nde görevlendirilen Cihangir Kaya, İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

Öğrencilerin 25 saat ders gördüğünü, kalan zamanlarda ise etüt ve soru çözümüne katıldıklarını belirten Kaya, “Akşamları da öğretmenler tarafından etütler, bireysel ders çalışmalar ve özel program gerektiren öğrencilerimize de özel çalışmalar yapıyoruz. Hafta sonları da denemeler yapıyoruz. Denemelerimizi birkaç hafta sonra artıracağız. Önümüzdeki hafta ikiye çıkarıyoruz. Daha sonra üçe daha sonra da her hafta her gün deneme olacak şekilde deneme sınavı planlıyoruz. Bu proje gerçekten amacına ulaştı” ifadelerini kullandı.

“Öğrenciler burada deprem olsa bile herhangi bir sarsıntı hissetmiyor”

Çadırda kalan öğrencilerin psikolojik açıdan da gemide eğitim gördükleri için mutlu olduklarını kaydeden Kaya, “Çünkü öğrenciler şu anda çadırlarda kalıyorlar. Çadırı olmayanlar, imkanı olmayanlar da köylerde kalıyor. Çocukların kendilerine ait oturacak bir masa, çalışma düzeni bile olmuyor. Mesela köyde kalan öğrencilerimiz 3-4 aile birlikte kalmak zorunda kalıyorlar. Burada çocukların ders çalışacağı çok güzel bir ortam düşünülmüş. Ayrıca bina psikolojisi yok. Yani burada öğrenci diyor ki ben güvende hissediyorum kendimi. Çünkü kara yok. Deniz de güvende. Deprem olsa bile herhangi bir sarsıntı hissetmiyor. Bu psikolojik anlamda öğrencilerimize çok iyi geliyor. Onun rahatlığıyla da biz de çok rahat bir şekilde öğrencilerimize eğitim verebiliyoruz” şeklinde konuştu.

“Tek isteğimiz burada güzel bir başarı hikayesi elde etmek”

Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'ndeki uygulamanın dünyada tek olduğunu aktaran Kaya, “Yatılı olarak da kaldıkları için de her türlü yatakhane hizmetleri, çamaşır hizmetlerimiz ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize verilmektedir. Tanıtım ile ilgili eksikliğimiz var. Burayı duymayan öğrenciler var. Onların alımlarına devam ediyoruz. Bunu buradan duyurmak istiyorum. Özellikle ders çalışabilecek, ben çok iyi yerler kazanırım yeter ki imkan olsun diyen öğrencilerimizi alacak yerimiz var. Başarılı öğrencilerimizi özellikle bekliyoruz. Çok güzel imkanlar sunuyoruz. Tek isteğimiz burada güzel bir başarı hikayesi elde etmek. Yani şu anda dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulama mevcut burada” dedi.

“Burada olmaktan çok mutluyum”

Üniversite sınavına gemide hazırlanan depremzede Hilal Çörtük (17) ise sınava çok güzel bir ortamda hazırlandıklarını anlatarak, “Çok kaliteli zaman geçiriyoruz. Özellikle depremzede olduğumuz için bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruları hazırlayan yazarları da buraya geliyor ve onlarla görüşüp fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hepsiyle güzel güzel sorularımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Sınava hazırlanıyoruz. Depremzede olduğumuz için sınavlarda biraz geride gibiyiz ama şu an hepsinden bence daha iyi olacak bizim için bu imkanlar. Burada olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

“İleride anlatabileceğim bir anı kalacak”

Gemide aldığı eğitimi ileride anlatacak bir anı olarak nitelendiren Çörtük, “Arkadaşlarım çok iyi, öğretmenlerim çok iyi. Yani güzel burası. Ailem burada gemide eğitim alacağım için çok şaşırmıştı. Başvuru yaptığımız sabahında da beni zaten aradılar. Davet ettiler. Bir sürü de yardımcı oldular. Ailem falan hala bir hayret içinde şaşırıyordu. Benim için ileride de anlatabileceğim bir anı olarak çok güzel kalacak. MSÜ sınavlarına girdim ileride yüzbaşı olmak istiyorum” diyerek düşüncelerini aktardı.

Üniversite sınavına gemide hazırlanan bir diğer depremzede Mustafa Sever de (18), hukuk fakültesi kazanmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, geçtiğimiz gün "Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi"ni ziyaret etti. Şensoy, Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi"nde gemiyi temin eden Karadeniz Holding ile bir burs protokolü imzaladıklarını ve sınavlara hazırlanan öğrencilere burs verileceğini duyurdu.