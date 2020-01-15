Regan Magarity, Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan ayrıldı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Regan Magarity’yle yolların ayrıldığını duyurdu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Regan Magarity'yle yolların ayrıldığını duyurdu.
Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Dr. Serhat Bayraktar, sezon başında 1 yıllık anlaşma sağlanan 22 yaşındaki 1.93'lük İsveçli uzun forvet Regan Magarity'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Bayraktar, yarın itibariyle de yeni transfer girişimlerine başlayacaklarını söyledi.
Sezon başında takıma dahil edilen Regan Magarity'nin transferi ülke ve Hatay gündemine girmişti.