Rekor sürede tamamlandı, binlerce hastaya hizmet veriyor

Depremin vurduğu Hatay'da 2 ay gibi kısa sürede tamamlanan Defne Devlet Hastanesi, günde yaklaşık bin hastaya şifa oluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler de en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Depremin yıkıcı etkisinin yaraların sarılması için ilk günden itibaren saha süren çalışmalar çerçevesinde 24 Mart'ta temeli atılan Defne Devlet Hastanesi kısa sürede tamamlandı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla da açılışı yapıldı. 22 Mayıs'ta hasta kabulüne başlayan Defne Devlet Hastanesi, bu güne kadar yaklaşık 31 bin depremzede vatandaşa şifa oldu. Günlük yaklaşık bin hastaya şifa olmaya devam eden hastanede 36 farklı poliklinikte, 26 farklı dalda, bin 44 sağlık personeli görev yapıyor. Günlük yaklaşık bin hastanın tedavi edildiği hastane, vatandaşlardan tam not alıyor.

“Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin”

Gözünde yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle tedavi olmak için Defne Devlet Hastanesine geldiğini ifade eden vatandaşlardan Mümtaz Oruç, “Ben şu anda Defne Devlet Hastanesindeyim. Göz polikliniğine geldim, çok memnunum. Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin. Rabbim herkese şifa versin. Rabbim doktorlarımızı başımızdan eksik etmesin. Hastanede bizimle çok yakından ilgilendiler” dedi.

“Bu kadar kısa bir sürede yapılan hastanemizden memnunuz”

Annesini tedavi için hastaneye getirdiğini ve yakından ilgiyle karşılaştıklarını belirten Durdu Altıok ise “Şu anda Defne Devlet hastanesindeyim. Devletimiz sağ olsun, annemi hastaneye getirdim. Hizmet güzel çok memnunuz. Bu kadar kısa bir sürede yapılan hastanemizden memnunuz. Çaresizdik burada hastanemiz yoktu, biz Yayladağı'ndan geldik” ifadelerini kullandı.

İlk defa çocuklarını muayene ettirmek için Defne Devlet Hastanesi'ne geldiğini ifade eden Özlem Yenici de, “İlk defa geliyoruz hastaneye. Şu an memnunuz, bu hastanenin çok kısa sürede olması çok gurur verici. Biz memleketimizde kalmayı düşünüyorduk, hastanenin olması şarttı. Yapanlara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.