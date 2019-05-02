Revizyon cerrahinin ardından kilolarına veda etti

Hatay'da, 6 yıl önce obezite ameliyatı geçiren ve ardından 2 defa daha açık ameliyat olan Deniz Aksel, ameliyatların ardından tekrar kilo alınca laparoskopik (kapalı) tüp mide ameliyatı oldu ve sağlığına kavuştu.

Yıllar önce fazla kiloları yüzünden birçok sorun yaşayan Deniz Aksel, obezite ameliyatı olmaya karar verdi. İlk ameliyatından sonra problem yaşayan hastaya ikinci ameliyat yapıldı. Bir süre sonra midesinde yapışıklık sorunu yaşayan Deniz Aksel, üçüncü ameliyata alındı. Aradan altı yıl geçmesine ve üç defa ameliyat olmasına rağmen kilo veremeyen Deniz Aksel, son çare olarak, İskenderun Gelişim Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Turgut Karaca'ya başvurdu.

Doç. Dr. Karaca'nın kapalı yöntemle gerçekleştirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Deniz Aksel, kilo vermeye başladığını ve özgüveninin arttığını söyledi. Aksel, “Ameliyattan sonra beş ayda 17 kilo verdim. Şuan çok rahatım. Önceden yürüyüşe dahi çıkmaz istemezdim. Şimdi ise her gün yürüyüş yapıyorum. Mutsuzluğum sona erdi ve bana özgüven geldi. Artık rahat uyuyorum. Doktorum ve ekibine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

"Revizyon cerrahisiyle hastamız sağlığına kavuştu"

Gerçekleştirdikleri tüp mide operasyonu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Turgut Karaca, "Deniz Aksel, yıllar önce kelepçe yöntemi uygulamasıyla obezite cerrahisi geçiriyor, fakat yeterli kilo veremeyince tekrar ameliyata alınıyor. Üç yıl önce yapışıklık nedeniyle bir daha açık ameliyat oluyor. Ameliyattan altı yıl sonra hastamız bize gelerek, ameliyat olmak istediğini belirtti. Gerekli tetkiklerin ardından hastamızı ameliyata aldık. Laparoskopik gerçekleştirdiğimiz mide küçültme ameliyatından üç gün sonra, hasta normal hayatına döndü ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeye başladı” dedi.