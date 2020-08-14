“Reyhanlı Barajı ile Amik Ovası'nda 600 bin dekar alan sulanacak”

Hatay'da yapımı tamamlanan ve iki ayrı derivasyonla doldurulan Reyhanlı Barajı, hem Amik Ovası'ndaki arazileri sulayacak hem de 100'ü geçen kuş türü ile eko turizme katkı sağlayacak. Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta barajın tüm tesisleri ile tamamlandığında ülke ekonomisine 500 milyonluk bir katkı sağlayacağını söyledi.

Hatay'da yapımı tamamlanarak su tutan Reyhanlı Barajı, toplamda 1 milyar 100 milyon liraya yapılırken, ülke ekonomisine yılda 500 milyonluk katkısı ile iki yılda kendini amorti edecek.

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta barajın normalde kendi havzası olmadığını, 2 ayrı derivasyonla doldurulduğunu belirterek “Reyhanlı Barajımız bu yıl Ocak ayında tamamlayarak suyu tuttuğumuz bir barajımız. Bu baraj Türkiye'de ilklerin yaşandığı bir baraj. Barajımızın gövde uzunluğu 9,3 kilometre, gövde yüksekliği de 31 metre ve depoladığı su hacmi 480 milyon metreküp. Bu barajda biriktireceğimiz su ile Amik Ovası'nda yaklaşık 600 bin dekar arazi de çiftçimizin sulama imkanı olacak. Barajımız normalde kendi havzası olmayan 2 ayrı derivasyonla doldurulan bir baraj. Birinci su kaynağımız Afrin Çayı. Afrin Çayı'ndan Davutlar regülatörü vasıtasıyla suyu baraja çevirmiş durumdayız. Bu yıl zaten barajımızda biriken su Afrin Çayı'ndan gelen su. Afrin Çayı üzerinde yaptığımız Davutlar Regülatörü de kendi kategorisinde Türkiye'nin en uzun regülatörü. Bu regülatörden saniye de yaklaşık 1534 metreküp kapasiteli iletim kanalı ile çevirdiğimiz su Reyhanlı Barajımıza aktarılıyor. İletim kanalında kendi kategorisinde birinci en büyük kapasiteli iletim aracı. Barajımız tüm tesisleri ile birlikte tamamlandığında bugünkü yıllık fiyatı ile ülke ekonomisine 500 milyonluk bir katkı sağlayacak. Baraj gövdesi ile birlikte tamamlandı. Baraja su aktaracak diğer ikinci bir Karasu Regülatörü ve iletim kanalında inşaat devam ediyor” dedi.

Balta yaklaşık 600 bin dekarlık araziye sulama yapılacağını 300 bin dekarlık kısmının ihalesinin yapıldığını belirterek “Amik Ovası'nda yaklaşık 600 bin dekarlık bir sahaya bu barajdaki su ile sulama yapacağız. 600 bin dekarlık alanın yaklaşık 300 bin dekarlık kısmında sulama ihaleleri yapılmış durumda” dedi.

Mevcut durumda tespit edilen 100'den fazla kuş türü ile eko turizme de katkı sağlayacağını belirterek “Tabi ki eko turizme de katkısı olacak. Biz tabi bu barajı bir müddet sonra balıklandıracağız, yavru balık da atacağız. Yavru balıkları attıktan sonra mevcut olarak burada gözlemlediğimiz 100 çeşit kuş türünün üzerine yeni türlerin de gelmesini beklemekteyiz. Yapacağımız balıklandırma vesilesi ile biriktirdiğimiz su vesilesi ile burada eko turizm canlanacaktır. Şu an itibariyle 100'ü geçen kuş türü tespit ettik ve gün geçtikçe artıyor” dedi.