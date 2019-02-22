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Reyhanlı katliamının firari sanığı yakalandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu'nun Samandağ ilçesine gittiğini belirledi. Bu bilgi üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Samandağ karayolunda bir otomobil ile giden Hamurcu'yu gözaltına aldı.


Emniyet Müdürlüğüne getirilen Hamurcu'nun sorgusuna başlandığı belirtildi.

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