Reyhanlı'da 21 adet kaçak telefon ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri tarafından 21 adet kaçak telefon ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi Büyüksu Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek durdurulan bir şahsın, kimlik kontrolünde A.A.'nın yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Şahsın elindeki poşette 21 adet farklı markalarda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildiği belirtildi.

Zanlının gözaltına alınarak hakkında tahkikat başlatıldığı kaydedildi.