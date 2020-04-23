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Reyhanlı'da 23 Nisan balkonlardan coşkuyla kutlandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 23 Nisan balkonlardan coşkuyla kutlandı23 Nisan Ulusal egemenlik çocuk bayramı bu yıl da coşkuyla kutlandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 23 Nisan balkonlardan coşkuyla kutlandı


23 Nisan Ulusal egemenlik çocuk bayramı bu yıl da coşkuyla kutlandı. Korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlar kutlamalarını evlerinde yaptı. Reyhanlı halkı hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı balkonlarda okudular emniyet güçleri ve sağlık çalışanları da onları yalnız bırakmadı. Caddelerde seyir halinde giden ambulans ve polis ekipleri siren çalarak balkonlardaki 23 Nisan kutlamaları yapan çocuklara destek verdi.

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