Reyhanlı'da çalıntı motosikletler denetim yapan polise takıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, çalıntı 2 motosiklet ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekipleri, plakası olmayan 2 motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede çalıntı oldukları tespit edilen plakasız motosikletler muhafaza altına alınarak otoparka gönderilirken, motosikletleri kullanan Ö.E. ve N.E. isimli şahıslar polis merkezine götürüldü.