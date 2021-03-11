Reyhanlı'da esnaf ve iş adamlarından emniyete araç

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde esnaf ve iş adamları ilçe emniyet müdürlüğüne 3 araç ve 2 motosiklet hediye etti.

Düzenlenen araç teslim töreninde esnaf ve iş adamlarına plaket verildi. Törene, Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hayri Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak ilçe İlçe Jandarma Komutanı Vekili Adnan Özyeşildağ ile Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu katıldı.

Araç teslim töreninde konuşan Kaymakam Candan, "Pandemi döneminde esnaf ve hayırsever iş adamlarının bu yaklaşımı bizi çok mutlu etti. İnşallah bu araçlarla ilçemizde daha güvenli ve huzurlu olmamıza katkı sağlayacak" diye konuştu.