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Reyhanlı'da kısıtlama denetimine takılan motosiklet çalıntı çıktı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir motosikleti durdurması üzerine çalıntı motosiklet oldugu ortaya çıktı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir motosikleti durdurması üzerine çalıntı motosiklet oldugu ortaya çıktı.


Alınan bilgiye göre Cüdeyde mahallesi Ertuğrul Gazi caddesi üzerinde kısıtlama denetimi yapan polis ekipleri gece saat 00.30 sıralarında şüphelendikleri 31 F 3053 plakalı motosikleti durdurdu.


Motosiklet üzerinde yapılan inceleme sonucu, şahsi ve motor numarasının silindiği tespit edildi.


Motosiklet sürücüsü, İ.H isimli şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

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