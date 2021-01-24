Reyhanlı'da kısıtlamada çalıntı motosiklet ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetim sırasında çalıntı bir motosiklet ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, denetimler sırasında şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu. Yapılan sorgulamada motosikletin 14 Kasım 2016 yılında Hatay'ın merkez Antakya ilçesinden çalındığı ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsü yabancı uyruklu C.İ isimli şahıs ifadesi alındıktan sonra sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanıp serbest bırakıldı.

Motosiklet muhafaza altına alınmak üzere yediemin otoparkına gönderildi.