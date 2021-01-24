İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Reyhanlı'da kısıtlamada çalıntı motosiklet ele geçirildi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetim sırasında çalıntı bir motosiklet ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetim sırasında çalıntı bir motosiklet ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, denetimler sırasında şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu. Yapılan sorgulamada motosikletin 14 Kasım 2016 yılında Hatay'ın merkez Antakya ilçesinden çalındığı ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsü yabancı uyruklu C.İ isimli şahıs ifadesi alındıktan sonra sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanıp serbest bırakıldı.


Motosiklet muhafaza altına alınmak üzere yediemin otoparkına gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.