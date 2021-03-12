Reyhanlı'da polisten dinamik denetim

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri, kafe, çay bahçesi, restoran gibi halka açık iş yerlerine yönelik dinamik denetim gerçekleştirdi.

1 Mart itibariyle yeni normalleşme dönemine girilmesiyle sahadaki tüm polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde, iş yeri sahipleri ve müşteriler, tedbirleri elden bırakmamaları ve maske mesafe temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.