Reyhanlı'da polisten dinamik denetim

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri, kafe, çay bahçesi, restoran gibi halka açık iş yerlerine yönelik dinamik denetim gerçekleştirdi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri, kafe, çay bahçesi, restoran gibi halka açık iş yerlerine yönelik dinamik denetim gerçekleştirdi.
1 Mart itibariyle yeni normalleşme dönemine girilmesiyle sahadaki tüm polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde, iş yeri sahipleri ve müşteriler, tedbirleri elden bırakmamaları ve maske mesafe temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.