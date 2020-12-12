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Reyhanlı'da sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte denetimler devam ediyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor.


Genelge kapsamında yasakları delen vatandaşlar, polis tarafından tespit edilerek gereken cezai işlem uygulanıyor.


Aldıkları izin belgelerini iş haricinde keyfi olarak kullanan vatandaşlar da tespit edilerek cezai işlem uygulandı.


Cezai işleme itiraz eden vatandaşlara polis, Hatay'da vaka sayısında yüzde 125 artış yaşandığını hatırlatarak herkesin kurallara riayet ederek evde kalmaları ve duyarlı olmaları konusunda uyardı.

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