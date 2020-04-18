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Reyhanlı'da sokağa çıkma yasağı denetimleri devam ediyor

HATAY (İHA) – Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında emniyet ekiplerince denetim yapıldı.

HATAY (İHA) – Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında emniyet ekiplerince denetim yapıldı.


Geçen hafta Hatay'da en çok cezai işlem gören ilçelerden 2. sırada olan Reyhanlı bugün sokağa çıkma yasağı kapsamında hiçbir cezai işlem uygulanmadı. İlçenin tüm giriş çıkışları caddeleri Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Denetimlerde sırasında sokakta işi olmayan kimseye rastlanmadı. İşi olup da dışarı çıkan vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarıldı.


Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin, “Reyhanlı halkına bu gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum umarım en kısa zamanda bu korona virüsü belasından milletçe el ele verip kurtulacağız” diye konuştu.

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