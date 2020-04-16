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Reyhanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde ticari minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ticari minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Olay, Reyhanlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve ardından bulunan kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi

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