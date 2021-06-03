Rip akıntısı can alıyordu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan 2 kişi, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kıyıya ulaşan dalgaların geri dönüşleri sırasında oluşan güçlü ve tehlikeli bir akıntı olan rip akıntısı sebebiyle Çevlik Sahili'nde Suriye uyruklu 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri botla yetişerek 2 kişiyi denizden çıkardı. Olay yerine gelen ambulansla 2 kişi Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.