Sağlık Bakanlığı ekiplerinden enkazda çalışanlara "maske" uyarısı

Sağlık Bakanlığı ekipleri, Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarına katılan görevlilere maske dağıttı. Görevliler, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında kesinlikle maske takılmasını tavsiye etti.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından Hatay'ın merkez ilçesi olan Antakya'da enkaz kaldırma çalışması gerçekleştiren ekiplere ortaya çıkan yoğun toz bulutu ve bulaşabilecek hastalıklardan etkilenmemeleri için maske dağıtıldı. Sağlık Bakanlığı personelleri bir yandan çalışmalarını yürüten ekiplere maskelerini dağıtırken, diğer taraftan toz bulutundan kendilerini korumalarını ve ileride oluşabilecek akciğer rahatsızlıklarını önlemek için çalışma esnasında maskelerini kesinlikle çıkarmamaları gerektiğini belirtti.

“Akciğerlerde oluşabilecek diğer hastalıkları önlemenin en önemli yolu maske takmak”

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yetkilisi Dr. Sertaç Polat, “Sağlık Bakanlığı olarak depremin ilk gününden itibaren sahadayız. Yaraları sarmaya çalışıp elimizden geldiği kadarıyla da vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Ancak şimdi yeni bir faza geçtik. Enkaz kaldırma işlemleri yapılıyor. Dolayısıyla halkın sağlığını korumak amacıyla burada Sağlık Bakanlığı olarak bir takım önlemler aldık. Bunlardan en önemlisi; özellikle enkaz kaldırılırken ortaya çıkan bir takım toz ve partiküllerin insan sağlığına vermiş olduğu zararı önlemek. Bunun için bizim dağıtmış olduğumuz maskeler çok kıymetli. Kesinlikle takmaları gerekiyor. Çünkü 03 mikronun üstündeki tüm partikülleri bu maskelerimiz engelliyor. Dolayısıyla akciğerlerde oluşabilecek diğer hastalıkları önlemenin en önemli yolu maske takmak. Özellikle enkazda çalışan personellerimiz, buranın güvenliğini sağlayan, 7/24 burada olan kolluk kuvvetlerimiz, yine aynı şekilde buradaki çadırlarda kalan vatandaşlarımızın zararlı partiküllerden etkilenmemesi için bu maskeleri takmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Enkaz kaldırma ekipleri Sağlık Bakanlığına dağıtmış oldukları maskeler için teşekkür ederken, çalışma sırasında aldıkları maskeleri çıkartmayacaklarını ifade ettiler.