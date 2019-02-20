Sağlık Bakanlığı'ndan Hatay'a 6 ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Hatay'a tahsis edilen 6 adet ambulans için Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Hatay'da kullanılmak üzere tahsis edilen 6 adet ambulanslar için Hatay İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Hatay İl Sağlık Müdür Vekili Ümit Mutlu Tiryaki, devletin sağlık sistemine yatırımlarının gün geçtikçe artarak devam ettiğini belirterek, “Gelişen yeni Türkiye yolunda devletimizin sağlık sistemine yapmış olduğu yatırımlar ve gelişmeler gün geçtikçe artarak devam etmektedir. Şüphesiz bu yatırımlar arasında Hastane Öncesi Acil Sağlık Sistemi içerisinde gerek 112 Acil Sağlık, gerekse UMKE olmak üzere yapılan yatırımlar bir hayli fazladır” dedi.

Alınan hasta ve yaralıların gerek tanı ve tedavisi gerekse hastanelere nakilleri sırasında görev yapan ambulans ekiplerinin çalışmalarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Tiryaki, “İlimizin sınır hattında bulunması sebebiyle artan nüfus, sınır hareketlilikleri ve 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatının ilimiz sınır hattı boyunca yönetilmesi ilimizde ambulans hizmetlerine duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. Bu sebeplerle mevcut iş yoğunluğunun artması, işin aciliyeti nedeni ile agresif araç sürüşleri, yolların bozuk oluşu ve coğrak yapının geniş olması gerçekleri ambulanslarımızın model yıllarına göre daha fazla yorulmalarını ve tahrip olmalarını sağlamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Hatay'a tahsisi yapılan 6 adet ambulans İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı Antakya, Defne, İskenderun, Erzin, Yayladağı ve Reyhanlı ilçelerinde bulunan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına dağıtımını yapıldığını belirten Tiryaki, 2018 yılında il genelinde konuşlanan 53 ambulans ekibinin 111 bin 789 vakaya müdahale ettiğini tahsisi yapılan 6 ambulans ile birlikte, ambulans sayısının 83'e yükseldiğini söyledi.

Konuşmanın ardından Hatay Vali Yardımcısı Erol Özkan, Hatay İl Sağlık Müdür Vekili Ümit Mutlu Tiryaki hayırlı olsun dilekleri ile kurdele kestiler.