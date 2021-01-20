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Sağlık çalışanı korona virüse yenildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde radyoloji teknisyeni Ramazan Ateş korona virüsten (Covid 19) hayatını kaybetti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde radyoloji teknisyeni Ramazan Ateş korona virüsten (Covid 19) hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, İskenderun Devlet Hastanesinde radyoloji teknisyeni olarak çalışan Ramazan Ateş'in korona testi pozitif çıkması üzerine aynı hastanede tedavi altına alındı. Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Ateş'in cenazesi Karahüseyinli Mahallesi'nde toprağa verildi.

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