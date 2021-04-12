Sağlık çalışanları anısına 300 fidan dikildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve yükümlüleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede görevi başında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına 300 fidanı toprakla buluşturdu.

Karataş Mahallesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımız özveri ile çalışmakta bu süreçte hayatlarını kaybedenler oldu. Onların anısını yaşatmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve İçişler Bakanlığı ile beraber hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı unutmamak adına burada 300 çam fidanını toprakla buluşturuyoruz" dedi.

Kırıkhan Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Zeki Balakan'da, yaptığı konuşmada, "Pandemi sürecinde sağlık çalışanları olarak çok sıkıntılı günler geçiyoruz. Pandemiyle mücadelede bazı sağlık çalışanlarımızı kaybettik. Bu etkinlikle kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı anmış olduk" diye konuştu.

Ağaç dikim etkinliğine, Cumhuriyet Savcısı Seyit Muhammed Bozkurt, Kırıkhan Hakimleri Erencan Hekim, Kırıkhan Devlet Hastahanesi Başhekimi İsmail Zeki Tekiş, Kırıkhan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Numan Bölükbaşı, Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören, Açık Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Semih Yurdakul, Kırıkhan Devlet Hastahanesi Müdürü Abdullah Denizoğlu, Kırıkhan Orman İşletme Şefi Mehmet Emin Kaya, adliye, sağlık, denetimli serbestlik ve ceza infaz kurumu personeli ile gönüller katıldı.