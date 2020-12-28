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Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Hatay’da askeri ve sağlık personellerini taşıyan minibüs şarampole devrildi.

Hatay'da askeri ve sağlık personellerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada 1 sağlık personeli hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.


Kaza, Kırıkhan-Reyhanlı karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, askeri ve sağlık personellerini taşıyan 31 ABR 752 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan minibüs şarampole devrildi.


Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan sağlık personeli Durmuş Ayyıldız (43) kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralanan 7 kişi de tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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