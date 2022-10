Sağlıklı yaş almak için 6 etkili besin

Balık

Balıkta bol bulunan Omega-3 yağ asitlerinden biri olan DHA, insan beynindeki hücrelerin yenilenmesine destek oluyor. Beyin zarında bulunan omega-3; yetersiz omega-3 alımında azalıyor ve ilerleyen yaşlarda Alzheimer veya demans hastalığına yatkınlık riskini doğurabiliyor. Omega 3, kalp sağlığını ve damarlarını korumaya yardımcı bir yağ asidi. Aynı zamanda cilt ve göz sağlığı için de son derece önemli. Balıkta bulunan Omega 3 yağ asitlerinin kansere yol açan tüm kötü huylu tümörlerin gelişimini engellemede de önemli etkileri bulunuyor.

Yeşil-beyaz çay

İçeriğindeki kateşinler sayesinde antioksidan etkiye sahip yeşil ve beyaz çay; siyah çaya göre daha avantajlı, çünkü daha yüksek miktarda antioksidan içeriyor. Yeşil çayda bulunan epigallo kateşin gallat, hücrede meydana gelen hasarın önlenmesi bakımından koruyucu etkiye sahip. Vücutta dolaşan ve kansere yol açan serbest radikallerin uzaklaştırılmasına destekte bulunuyor. Günlük 2-3 fincan kadar yeşil/beyaz çay tüketimi bedeni tazeliyor. Bilişsel fonksiyonları geliştiriyor. Kronik hastalıklara karşı koruyor. Kaynayan değil, kaynamaya yakın su içerisinde ortalama dört dakika kadar demlenmeleri tüketim için uygun.

Üzüm

Üzümde bulunan resveratrol, antioksidan özelliğiyle serbest radikallerin oluşturduğu hasarları azaltarak yaşa bağlı makula dejenerasyonuna karşı koruyucu özelliği ile göz sağlığına destek olur. Ayrıca birçok çalışmada insülin direncine karşı koruyucu, kan basıncını düşürücü, tümör büyümesi ve çoğalmasını inhibe edici, karaciğer sağlığını koruyucu olduğu gösterilmiştir. Hücrelerinin serbest radikallerden hasar görmesini engelleyerek, organlarının ve cildinin daha geç yaşlanmasına yardımcı bir antioksidan, resveratrol.

Kivi

C vitamini içeriği bakımından oldukça zengin bir besin olan kivi, içerdiği C vitamini sayesinde kolajen yapımına destek olarak yaşlanma karşıtı besinler arasında yerini alıyor. Greyfurt, portakal, biber, brokoli, kuşburnu da oldukça iyi C vitamini kaynaklarından.

Brokoli

Koenzim Q10, A vitamini, C vitamini, çinko minerali ile dolu bir sebze olan brokoli, içerdiği sülforafan adında güçlü bir molekül ile cilt kanserine karşı koruyuculuk sağlıyor. Birçok çalışmada UVA ışınları kaynaklı kahverengi lekeler, kırışıklılar ve yaşla birlikte gelen elastikiyet kaybına karşı cildi koruyucu özelliği bildirilmiştir.

Yumurta

Yeryüzünde anne sütünden sonra en kaliteli protein içeriğine sahip yumurta, sağlıklı yaş alabilmek adına sıralanan reytingi yüksek besinlerden biri. Sağlıklı yaş alırken, yaşlanmayan gözler için yumurta sarısının içerisindeki karotenoid, lutein ve zeaksantin bileşenleri yaşlanmaya bağlı görülen ve körlüğün ana sebebi olan “makula dejenerasyonu”nu önlemede etkilidir. Yumurta zengin B12 kaynağı olması ve vücutta üretilemeyen, besinler ile alınan elzem aminoasitlerden zengin içeriği ile hücre onarımını hızlandırır ve sinir sistemini korur. Sağlıklı yaş alabilmek adına yumurta akında yer alan kolajenden vücuda destek sağlanabilir. Yine cilt hücrelerini koruyucu, ek olarak yaşlanma belirtilerinin artışına sebep olduğu bilinen UVA ışınlarının etkisine karşı cildi koruduğu bilinen Koenzim Q10, yumurtada yer alır.