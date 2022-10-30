İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sahil güvenlik botunu 2 bin 909 kişi gezdi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açılan sahil güvenlik botunu 2 bin 909 kişi gezdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açılan sahil güvenlik botunu 2 bin 909 kişi gezdi.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı bağlısı TCSG 304 Komutanlığına ait sahil güvenlik botu İskenderun şehir iskelesine yanaşarak halkın ziyaretine açıldı.


08.30 -17.30 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açılan sahil güvenlik botunu 2 bin 909 kişi ziyaret etti.


Sahil güvenlik botunu ziyaret eden ilçe sakinlerine komutanlık personelleri eşlik ettiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.