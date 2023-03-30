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Sahil Güvenlik ekiplerinden depremzede çocuklara doğum günü sürprizi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Hatay’ın Samandağ ilçesinde çadırda kalan Poyraz ve Yaren isimli iki depremzede çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Hatay'ın Samandağ ilçesinde çadırda kalan Poyraz ve Yaren isimli iki depremzede çocuğa doğum günü sürprizi yaptı. Ellerinde pastayla çadırdan içeri giren ekipleri gören çocuklar çok şaşırdı. Çocuklardan biri Sahil Güvenlik personeline sarıldı.



Türkiye, "yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7.7, ikincisi 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler bir çok ilde büyük yıkıma neden oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de ilk günden itibaren depremzede vatandaşları yalnız bırakmadı. Ekipler, Hatay'ın Samandağ ilçesinde çadırda kalan Poyraz ve Yaren isimli iki çocuğun doğum günü kutladı. Ellerinde pastayla çadırdan içeri giren ekipleri gören çocuklar çok şaşırdı. Pastanın mumlarını üfleyen Poyraz, Sahil Güvenlik personeline sarıldı.

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