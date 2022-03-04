Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı öğrencilere görevlerini ve denizleri anlattı

Hatay'da, Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı personelleri tarafından öğrencilere görevleri, yüzer ve hava unsurlarının imkan ve kabiliyetleri, arama kurtarma faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen "Geleceğin Denizcilerini Bilgilendirme Etkinlikleri İşbirliği Protokolü" kapsamında; Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı personelleri ziyaret ettikleri okullarda bulunan öğrencilere Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri, yüzer ve hava unsurlarının imkan ve kabiliyetleri, arama kurtarma faaliyetleri hakkında öğrencilere denizde yüzerken dikkat etmeleri gereken konular, canlı deniz kaynaklarının korunması, denizlerin temiz tutulması, su ürünleri ile ilgili zararlı deniz canlıları, avlanması yasak olan canlı türleri hakkında bilgilendirme de bulundular.

Öğrencilere, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına 112 Acil Çağrı Merkezi numarasıyla 7/24 ulaşabileceklerini hatırlatan komutanlık personelleri, daha sonraki zamanlarda "Geleceğin Denizcilerini Bilgilendirme Etkinlikleri" faaliyetlerine devam edileceğini söyledi.