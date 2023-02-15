Sahte emniyet müdürü kimliği ile bebek kaçırma girişimi iddiası: Şüpheli gözaltında

Hatay'da deprem sonrası özel bir hastanede kendini emniyet müdürü olarak tanıtan bir şahsın bebek kaçırma iddiası nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.

Olay, Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, hastaneye gelen ve kendini emniyet müdürü olarak tanıtan A.B.F. (55), bir bebeği sordu. Durumdan şüphelenen hastane personeli güvenlik güçlerine haber verdi. Güvenlik güçleri şahsı gözaltına alıp arama yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinden sahte 2. Sınıf Emniyet Müdürü yazan kimlik kartı ile Türkiye Polis Emeklileri Derneği ve TSK Derneği kartları ile 70 bin TL'ye yakın para çıktı.

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.