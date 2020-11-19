Saksılara ekili 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Hatay'da bir eve düzenlenen operasyonda saksılara ekili halde 40 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekiplerince, H.Ş. isimli şahsın ikametinde ve ikametinin bulunduğu apartmanda narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, damda ve apartman giriş kapısı üstünde bulunan alanda saksılara ekili çeşitli boylarda toplam 40 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili H.Ş. gözaltına alındı.