Saldırıya uğrayan teknedeki balıkçı anlattı: "2 gemi yanaştı sağlı sollu ateş açmaya başladı"

Adana'nın Karataş ilçesinden çıkan balıkçı teknesine Suriye rejimi güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu biri kaptan 2 kişi yaralandı. Olaydan yara almadan kurtulan tayfa yaşadıkları o dehşet anlarını anlatırken yanaşan iki geminin sağlı sollu ateş açmaya başladığını, kendilerini öldürmek istediklerini ifade etti.

Dün Karataş'tan denize açılan “Mahmut Can” isimli tekneye Uluslararası kara sularında olduğu sırada Suriye rejimi güvenlik güçleri tarafından saldırı gerçekleşti. Saldırı da teknede bulunan kaptan Mahmur Erol (38) ve tayfalardan Besat Genç (31) yaralandı. Teknede bir çok yerinde mermi izi oluşurken, geminin camları da kırıldı. Kaptan yaralı halde tekneyi Hatay'ın Samandağ ilçesine kadar getirdi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Bizi resmen öldürmek istediler"

Saldırıdan yara almadan kurtulan tayfalardan Mehmet Can Mendi," Balık avlamak için Karataş'tan açıldık. Uluslararası kara sulardayken iki gemi yanaştı sağlı sollu ateş açmaya başladı. 10-15 dakika sürdü. Kaptan ve diğer arkadaş yaralandı çok korktuk. Bizi resmen öldürmek istediler" dedi.

Öteyandan güvenlik güçlerinin inceleme yaptığı gemi daha sonra tamirat için Karataş limanına çekildi.