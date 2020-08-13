Samanda'da kartpostallık günbatımı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ Sahilinde gün batımı güzel görüntüler oluşturdu. Gün batımı sırasında güneşin renk cümbüşü oluşturması görenleri mest etti. Objektiflere yansıyan görüntülerde eşsiz manzaralar yer alırken, sahile gelen vatandaşlar gün batımını cep telefonları ile görüntüledi. Kimi vatandaşlar gün batımını fotoğraflarken, kimileri de oluşan muhteşem manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirmeyi tercih etti