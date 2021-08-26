İhlas Haber Ajansı

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Samandağ açıklarında yunuslardan görsel şölen

Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında yunusların grup halindeki geçişleri izleyenleri mest etti.

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında yunusların grup halindeki geçişleri izleyenleri mest etti.


Samandağ ilçesi açıklarında bir tur teknesinin çevresinde toplanan yunuslar görsel şölen oluşturdu. Bir süre bölgede kalan yunusların gösteri yaparak ilerlemeleri dikkat çekti. Kaydedilen görüntülerde teknedekilerin çığlık atıp alkışlayarak yunuslara eşlik ettiği görülürken yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

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