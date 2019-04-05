Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz mazbatasını aldı

Mazbata töreninde konuşan Refik Eryılmaz, ilçeyi hep beraber yöneteceklerini belirterek, oy veren ve vermeyen herkese teşekkür etti. Herkese eşit davranacaklarını ifade eden Eryılmaz, “42 mahallemize hizmet götüreceğiz. 125 binlik nüfuslu ilçe bizim başımızın tacıdır. Hepsi de bizim kardeşimizdir. Milletvekiliyken Hatay'ın tamamını kucaklayıcı bir anlayışla hareket ettim. Şimdi geldik Samandağ Belediye Başkanı olduk. Yakında mazbatamızı aldığımız zaman hedeflerimizi geçekleştirmeye çalışacağız. Bu İlçede 7'den 70'e herkesi kucaklayan bir anlayışla hareket edeceğim. Esas işimiz bundan sonra başlıyor. Memleketin acil çözüm bekleyen sorunları var. Biz önemli bir görevi üstlendiğimizi biliyoruz. Arkadaşlarımızla, örgütümüzle, meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber bu İlçenin sorunlarına çözüm üretmek üzere yola koyulacağız. İşimiz zor ama halledemeyeceğimiz hiç bir şey yoktur. Yeter ki beraber hareket edelim. Yeter ki birbirimize sahip çıkalım” dedi.

Daha sonra belediye binasına geçen Başkan Eryılmaz, Samandağ Belediyesi önünde eski Samandağ Belediye başkanı Mithat Nehir tarafından karşılandı.