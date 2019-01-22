İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samandağ Belediyesi geri dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çevre koruma ve geri dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamda kafelerden, okullardan ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağ toplanıyor.


Konuyla ilgili Samandağ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; Belediye Başkanı Mithat Nehir öncülüğünde her hafta farklı mahallerde okullar, esnaflar ve vatandaşlara yönelik çalışmalar yapıldığı bildirildi.


Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:


“Bazı okullardan da birikmiş geri dönüşüme elverişli atıklar toplandı. Atatürk Mahallesinde hizmet veren bir kafeden geri dönüşüme katkı sağlamak, çevre korumada farkındalık oluşturmak amacıyla işyerinde biriktirmiş olduğu ambalaj atıklarını belediyenin anlaşmış olduğu geri dönüşüm firmasına teslim etti. Ayrıca, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edecek olan okullar arası bitkisel atık yağ toplama kampanyası kapsamında, Çöğürlü Ortaokulu'ndan 55 litre, Sıdıka Bedia Kara İlkokulu'ndan 65 litre bitkisel atık yağ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz ekiplerince toplandı.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.