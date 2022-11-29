Samandağ Belediyesi süs bitkilerini kendi üretiyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediye, rengarenk görüntüleri ile ilçeyi süsleyen bitkileri kendi seralarında yetiştiriyor.

Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurulan seralarda üretilen bitkiler; yeşil alanlar, park, refüj ve kavşaklarda yerlerini alarak ilçenin güzelliğine katkı sağlıyor.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, ‘her mahalleye bir park sözü' çerçevesinde devam eden çalışmalar çerçevesinde mahallelere kazandırılan parklarda kullanılan bitkilerin kendi seralarında üretildiğini söyledi.

Daha az maliyetle daha çok hizmet üretmenin temel hedefi olduğunu söyleyen Eryılmaz, “Yıllardır özlemini duyduğumuz, turizm ilçesi olan Samandağımızı daha yeşil bir görünüme kavuşturmak amacıyla hiç para ödemeden tasarruf yapmak suretiyle kendi fidemizi, kendi çiçeğimizi kendimiz üretiyor, ilçemizi güzelleştiriyoruz” dedi.