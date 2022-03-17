Samandağ Belediyesi, tekstil atıklarını geri dönüşüme kazandırıyor

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, kullanılmayan eski tekstil ürünlerinin çevreye zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılması amacıyla ana güzergahlar ve toplu yaşam konutlarının bulunduğu alanlar başta olmak üzere 78 ayrı noktada Tekstil Atıkları Geri Dönüşüm Kumbaraları yerleştirildi.

Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir, geçtiğimiz ay geri dönüşüm firması ile bir protokol yaptıklarını hatırlatarak, "Çok kısa bir sürede protokolün gereğini yaptılar. Tekstil Atıkları Geri Dönüşüm Kumbaralarımızı Samandağımızın birçok bölgesine yerleştiriyoruz. İçerisine çöpe atılmaması gereken; giysi, eski ayakkabı, kemer, çanta vb. birçok tekstil ürününü atabileceğiz. Böylelikle hem bu ürünleri çöplerimizden arındırmış olacağız hem de geri dönüştürerek ekonomimize kazandıracağız. Daha temiz bir Samandağ oluşturma gayemiz var ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürümüz Suat Hanıma çabalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sürede çok hızlı bir çalışma yaparak bu çalışmanın hayata geçmesini sağladı. Halkımızın da duyarlılık göstererek tekstil ürünlerini çöp yerine tekstil kumbaralarımıza atmalarını umuyor, tüm Samandağımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.