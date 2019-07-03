İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samandağ Belediyesi ücretsiz basketbol kursu başladı

Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz basketbol kursu, 30 Haziran 2019 Pazar günü başladı.

Samandağlı vatandaşlar tarafından ilgi gören basketbol kursuna 10-16 yaşları arasında 60 kursiyer katıldı.


Çocukları ve gençleri spora özendirerek daha sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla Samandağ Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan basketbol kursunda aileler, tribünlerdeki koltuklardan çocuklarını izledi. Samandağ Kapalı Spor Salonunda, beden eğitimi öğretmenleri Derya Can Çatal ve Orhan Kurtdere tarafından verilen kurs, her hafta pazar günü 09:00–12:00 saatleri arasında yapılacak ve 2 ay sürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.