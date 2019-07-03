Samandağ Belediyesi ücretsiz basketbol kursu başladı

Samandağlı vatandaşlar tarafından ilgi gören basketbol kursuna 10-16 yaşları arasında 60 kursiyer katıldı.

Çocukları ve gençleri spora özendirerek daha sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla Samandağ Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan basketbol kursunda aileler, tribünlerdeki koltuklardan çocuklarını izledi. Samandağ Kapalı Spor Salonunda, beden eğitimi öğretmenleri Derya Can Çatal ve Orhan Kurtdere tarafından verilen kurs, her hafta pazar günü 09:00–12:00 saatleri arasında yapılacak ve 2 ay sürecek.