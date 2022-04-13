Samandağ Belediyesinden geri dönüşüm atağı

Hatay'ın Samandağ Belediyesi, evsel atık yağların çevreyi kirletmesinin önüne geçerek, geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılması amacıyla bir firma ile protokol imzaladı.

Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün girişimleri ile imzalanan protokolü Samandağ Belediyesi adına Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir imzaladı.

Proje kapsamında ilçe genelinde tüm lokantalar, yemek üretim tesisleri, okul kantinleri, büfeler, otel mutfakları, fast food satış noktalarından çıkan bitkisel atık yağlar toplanarak, doğanın kirletilmesinin önüne geçilecek.

Protokol gereği Samandağ Belediyesinin sorumluluk bölgesi içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin ilgili firma ile iş birliği içerisinde sözleşme imzalamaları ve yetkisiz firma ve şahıslara bitkisel atık yağlarını teslim etmekten kaçınmaları gerekiyor. Aksi halde sözleşmesi olup da bitkisel atık yağları düzenli olarak teslim etmeyen firmalara idari para cezası uygulanabilecek.

Samandağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “İnsan sağlığını tehdit eden kimyasal, tıbbi ve endüstriyel atıklar sınıfına alınmış olan atık yağlar kanalizasyona döküldüğünde kanalizasyon sisteminde tıkanmalara, yer altı sularında kirliliğe, yüzey sularında oksijen kalitesini düşürerek ekolojik dengeyi bozmaktadır.1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kullanılmaz hale getirdiği bilinmektedir. Sadece insanı tehdit etmekle kalmayıp sularda ve denizlerde yaşayan balık ve diğer canlı türlerine de zarar vermektedir. Çevremizi, havamızı, suyumuzu ve toprağımızı atık yağlardan korumak adına Belediyemiz Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğünün yürüttüğü geri dönüm projesi kapsamında ilçemizde faaliyet gösteren işletme ve firmalarda biriktirilen bitkisel yağ atıklar çevreye zarar vermeden bertaraf edilerek geri dönüşüme kazandırılacak. Bu çalışmalar ile hem çevremiz temiz olacak, hem suyumuz kirlenmeyecek hem de bunlar bilinçli bir şekilde toplanıp ülke ekonomisine kazandırılacak" denildi.