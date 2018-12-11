Samandağ Belediyesi'nden “İşaret Dili Eğitimi”

Samandağlı gençler tarafından yoğun ilgi gören eğitimin 14 Nisan 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

Hafta sonu gerçekleşen eğitimlerde 2 grup bulunuyor. Eğitimler sabah grubunda 24, öğleden sonraki grupta ise 32 kursiyer ile sürdürülüyor. Atatürk Mahallesi Çok Amaçlı Salonu'nda verilen eğitimle ilgili İşaret Dili Eğitmeni Leyla Demir, amaçlarının işitme engelli bireyleri anlamak ve onlarla iletişim kurmak olduğunu belirterek, “Samandağ Belediyesi'nin gerçekleştirdiği eğitim ile engelli bireyleri anlayarak onların hayatlarına dokunma fırsatı yakalıyoruz, bu çok önemli. Bu değerli çalışmaları için Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'e teşekkür ediyorum“ dedi.

Açıklamasının devamında işaret dili eğitimi ile ilgi bilgi veren Demir, "Eğitimlerimiz hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri devam ediyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grubumuz var. Sabah grubumuzda 24, öğleden sonraki grubumuzda ise 32 kursiyerimiz mevcut. İşaret dili kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlerimiz sertifika almaya hak kazanacaktır” ifadelerini kullandı.