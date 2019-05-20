Samandağ Belediyesi'nden ücretsiz deneme sınavı

14 - 15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen TYT-AYT deneme sınavına Samandağ sınırları içerisinde bulunan bütün liselerin 12. sınıf öğrencileri katıldı.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Samandağ Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimlerine katkı sunmak amacıyla ücretsiz TYT - AYT deneme sınavı gerçekleştirdik. Gençlerimizin, bu bayramı kendilerine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı değerlere sahip çıkmaları adına eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gençlerimize armağan edilen bu bayramda bizlerin de gençlerimize verebileceğimiz en değerli hediye, gençlerimizin eğitimlerine destek sağlamaktan geçer diye düşündük ve bu amaçla ücretsiz deneme sınavını gerçekleştirdik. Samandağ Belediyesi olarak bundan sonra da eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz. Umudumuz ve geleceğimiz olan gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, Haziran ayında yapılacak olan TYT ve AYT sınavlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.