Samandağ Belediyesinin sosyal etkinlikleri sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki etkinlik art arda vatandaşlarla buluşturuldu.

Samandağ Belediyesi tarafından “sosyal etkinlikler" çerçevesinde Atatürk Sahil Parkı'nda Seyyah ve Sanat Grubu sanatçılarının dans, müzik, resim ve illüzyon gösterilerinin hemen ardından Samandağ Kültür Merkezi'nde "yaz konseri" gerçekleşti.

Etkinliklere Samandağ Belediye Başkan Yardımcılarından Tahsin Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Sahil Parkı'ndaki gösterilerin ardından Samandağ Kültür Merkezi'nde Şef Sezgin Suna eşliğinde ADK Çok Sesli Korosu, APKORD Oda Korosu ve APKORD Çocuk Korosu'nun birbirinden güzel eserlerini seslendiren koro, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir konser sonunda yaptığı açıklamada, “Birkaç teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle salonu dolduran ve etkinliklerimize katılan siz değerli halkımıza teşekkür ediyorum. Umarın bütün sanatsal etkinliklerde bundan sonra da beraber oluruz. İkinci teşekkürü Belediye Başkanımız Av. Refik Eryılmaz'a, sanatsal etkinliklere bu kadar fazla destek olup, bize bu imkanları sağladığı için. Son teşekkürüm de Sezgin Hocamın nezdinde ülkemizin aydınlık sanatçılarına emekleri ve çalışmaları için yürekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki etkinliklerde görüşmek üzere” ifadelerine yer verdi